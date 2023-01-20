США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
Высокопоставленные должностные лица США советуют Украине подождать с началом масштабного наступления на российские силы, пока она не получит последнюю партию американского оружия
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников администрации президента США на условиях анонимности.
"Высокопоставленные чиновники США советуют Украине отложить начало большого наступления против российских войск, пока не будут отправлены последние поставки американского оружия и не будет проведено обучение", - заявил он.
Он добавил, что Вашингтон пока придерживается своего решения не предоставлять танки Abrams ВСУ, поскольку они "дорогие и сложные в обслуживании".
Отмечается, что США отказывали Киеву в передаче танков M1 Abrams, ссылаясь на проблемы с техническим обслуживанием и логистикой.
- 20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что 2023 год будет сложным для полной деоккупации Украины, но партнеры помогут с контрнаступлением.
- В тот же день Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна планирует обучить танковую бригаду Вооруженных сил нашего государства в рамках нового пакета поддержки.
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