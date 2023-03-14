Об этом информирует Bloomberg.

"Я считаю, что нет никаких причин, по которым ратификация заявок не может быть обеспечена до саммита этим летом как для Финляндии, так и для Швеции", - подчеркнул Салливан перед переговорами со спецсоветником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калином.

Советник американского президента сделал это заявление, поскольку на Турцию и Венгрию нарастает давление с целью одобрить расширение военного альянса.

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Сообщается, что официальные лица Турции, Швеции и Финляндии пытаются выйти из ситуации, сдерживающей расширение Североатлантического альянса с тех пор, как в июне две скандинавские страны подали заявки на вступление в него.

Турция, единственная, кроме Венгрии, стремится за согласие на вступление в НАТО ликвидировать группировки Швеции, которые Анкара считает террористическими.