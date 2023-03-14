США призвали Турцию одобрить заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Турцию ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
Об этом информирует Bloomberg.
"Я считаю, что нет никаких причин, по которым ратификация заявок не может быть обеспечена до саммита этим летом как для Финляндии, так и для Швеции", - подчеркнул Салливан перед переговорами со спецсоветником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калином.
Советник американского президента сделал это заявление, поскольку на Турцию и Венгрию нарастает давление с целью одобрить расширение военного альянса.
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Сообщается, что официальные лица Турции, Швеции и Финляндии пытаются выйти из ситуации, сдерживающей расширение Североатлантического альянса с тех пор, как в июне две скандинавские страны подали заявки на вступление в него.
Турция, единственная, кроме Венгрии, стремится за согласие на вступление в НАТО ликвидировать группировки Швеции, которые Анкара считает террористическими.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- Позже Финляндия объявила, что не исключает рассмотрение членства в НАТО без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
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