Об этом на брифинге в Вашингтоне сказал представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы постоянно подчеркиваем, что жестокая и неоправданная война России против Украины делает жизненно важным, в определенном смысле сейчас больше, чем когда-либо, чтобы все страны избегали операций с оборонным сектором России. Это ставит их под угрозу санкций", - подчеркнул он. он.

Известно, что Соединенные Штаты призвали своего союзника по НАТО Турцию "избегать соглашений" с оборонной промышленностью России после того, как кремлевское агентство ТАСС сообщило, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии зенитно-ракетных систем С-400.

В Турции пока не подтвердили подписание документа.

На вопрос, будет ли администрацию Байдена поставить вторую партию С-400 пересмотреть планы по продаже военных самолетов F-16 Турции Прайс не ответил.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган встретятся с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Встреча запланирована во Львове. По словам спикера ООН, во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения войны с Россией.

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