Об этом заявила в среду во время брифинга в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"Мы призвали Турцию и Венгрию одобрить заявку Швеции на членство в НАТО как можно скорее", - отметила представитель Белого дома.

При этом она еще раз подчеркнула, что Швеция выполняет обязательства, взятые ею по трехстороннему меморандуму с Анкарой и Бухарестом.

"Швеция является сильным и мощным партнером в плане обороны, который разделяет ценности НАТО и будет укреплять Альянс и будет способствовать европейской безопасности", - отметила пресс-секретарь.

Она также выразила уверенность, что такую же позицию высказал и президент Байден в ходе встречи в среду с премьер-министром Швеции в Белом доме.