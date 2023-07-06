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США призвали Турцию и Венгрию как можно быстрее одобрить членство Швеции в НАТО

6 июля, 2023 четверг
00:28
Мир

Соединенные Штаты считают, что Турция и Венгрия должны как можно скорее одобрить решение о членстве Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполняет все требования и обязательства

Об этом заявила в среду во время брифинга в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"Мы призвали Турцию и Венгрию одобрить заявку Швеции на членство в НАТО как можно скорее", - отметила представитель Белого дома.

При этом она еще раз подчеркнула, что Швеция выполняет обязательства, взятые ею по трехстороннему меморандуму с Анкарой и Бухарестом.

"Швеция является сильным и мощным партнером в плане обороны, который разделяет ценности НАТО и будет укреплять Альянс и будет способствовать европейской безопасности", - отметила пресс-секретарь.

Она также выразила уверенность, что такую же позицию высказал и президент Байден в ходе встречи в среду с премьер-министром Швеции в Белом доме.

  • В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
  • После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
  • 20 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил надежду , что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин.
  • 14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
  • 4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Турция "не отступит" от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее "требования".
  • В этот же день Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО.
Швеция
Турция
Венгрия
США
Вступление в НАТО
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