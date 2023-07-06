США призвали Турцию и Венгрию как можно быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Соединенные Штаты считают, что Турция и Венгрия должны как можно скорее одобрить решение о членстве Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполняет все требования и обязательства
Об этом заявила в среду во время брифинга в Вашингтоне представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.
"Мы призвали Турцию и Венгрию одобрить заявку Швеции на членство в НАТО как можно скорее", - отметила представитель Белого дома.
При этом она еще раз подчеркнула, что Швеция выполняет обязательства, взятые ею по трехстороннему меморандуму с Анкарой и Бухарестом.
"Швеция является сильным и мощным партнером в плане обороны, который разделяет ценности НАТО и будет укреплять Альянс и будет способствовать европейской безопасности", - отметила пресс-секретарь.
Она также выразила уверенность, что такую же позицию высказал и президент Байден в ходе встречи в среду с премьер-министром Швеции в Белом доме.
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- В этот же день Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО.
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