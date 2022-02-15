США призвали своих граждан покинуть Молдову из-за военной активности РФ на границе с Украиной
Посольство США в Молдове призвало сограждан покинуть Республику из-за высокой активности российских войск вблизи границы Украины
Об этом идет речь на сайте посольства США в Молдове.
"Рекомендуем не ездить в Молдову из-за пандемии COVID-19, необычной и непонятной российской военной активности вблизи границы Украины, а также неурегулированного конфликта между непризнанным Приднестровьем и центральным правительством; граждане США в Приднестровье должны немедленно уехать коммерческим или частным транспортом", - говорится в сообщении.
Также в заявлении посольства отмечается, что в Молдове "очень высокий уровень распространения COVID-19", поэтому существуют ограничения для въезда граждан США.
- Напомним, 11 февраля президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
- 12 февраля Госдеп США приказал уехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности.
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