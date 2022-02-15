США призвали своих граждан покинуть Молдову из-за военной активности РФ на границе с Украиной

Об этом идет речь на сайте посольства США в Молдове.



"Рекомендуем не ездить в Молдову из-за пандемии COVID-19, необычной и непонятной российской военной активности вблизи границы Украины, а также неурегулированного конфликта между непризнанным Приднестровьем и центральным правительством; граждане США в Приднестровье должны немедленно уехать коммерческим или частным транспортом", - говорится в сообщении.



Также в заявлении посольства отмечается, что в Молдове "очень высокий уровень распространения COVID-19", поэтому существуют ограничения для въезда граждан США.

Напомним, 11 февраля президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

12 февраля Госдеп США приказал уехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности.