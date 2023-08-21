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США призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси и посоветовали маршруты

21 августа, 2023 понедельник
21:02
Мир

Посольство США в Минске заявило, что американским гражданам следует немедленно уехать из Беларуси и отметило, что имеет ограниченные возможности помогать в случае произвольного задержания их режимом самопровозглашенного главы страны Александра Лукашенко

Соответствующее уведомление обнародовано на сайте дипломатического учреждения.

"Не едьте в Беларусь в связи с постоянным содействием белорусскими властями непровоцированному нападению России на Украину, наращивания российских военных сил в Беларуси, произвольного применения местных законов, потенциальных гражданских беспорядков, риска задержания и ограниченных возможностей посольства помогать гражданам США, проживающим или путешествующим в Белорусь. Гражданам США в Белоруссии следует немедленно уехать", - говорится в сообщении.

Посольство также предоставило рекомендации относительно маршрутов выезда из Беларуси.

"Правительство Литвы 18 августа закрыло два пункта пропуска на границе с Беларусью Тверечь/Видзы и Шумск/Лоша. В настоящее время открыты четыре пункта пропуска на границе Лаворискес/Котлова, Медининкай/Каменный, Райгардас/Привалка и Шальцининкай/Беньякони. Правительства Польши и Латвии заявили о возможном дальнейшем закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью. Рассмотрите вариант выезда через другие пункты пропуска на границе с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США запрещено въезжать в Польшу сухопутным путем из Беларуси. Не едьте ни в Россию, ни в Украину ", - подчеркнуло дипведомство.

Кроме того, посольство порекомендовало иметь план на случай чрезвычайных ситуаций, не предусматривающий помощь правительства США, всегда иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие визу, зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) и следить за местными и международными новостями, а также за сообщениями Госдепартамента США.

Что известно о закрытии Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью

4 августа стало известно, что Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

6 августа на латвийско-белорусской государственной границе пограничники из Беларуси помогли четырем мигрантам пробраться через забор и незаконно попасть в соседнюю страну. В Литве назвали это провокацией.

7 августа в Беларуси стартовали военные учения. Полигоны расположены рядом с Сувальским коридором – участком между Польшей и Литвой и Белоруссией и Калининградской областью России.

8 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего пограничной службой и приказал усилить границу с Беларусью дополнительными солдатами.

В тот же день руководитель Литовской государственной пограничной службы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил, что ситуация вблизи Беларуси напряженная, но под контролем. Поскольку возможны провокации, рассматривается увеличение числа правоохранителей на границе.

16 августа на заседании литовского правительства было принято решение с 18 августа временно закрыть два пункта пропуска с Беларусью. После прекращения проезда через пограничные пункты пропуска Шумск и Тверечь сотрудники контроля будут переведены в другой КПП, а транспортные потоки будут направлены на пункт Мидники, который прошел реконструкцию и оснащен рентген-контрольной системой.

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