США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию
Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть территорию России
Об этом сообщает посольство США в РФ .
"Граждане США не должны ездить в Россию, а проживающие или путешествующие в РФ должны немедленно ее покинуть, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - призвали в посольстве.
В диппредставительстве добавили, что из-за объявленной в России мобилизации лиц с двойным гражданством могут забрать в армию.
Посольство США подчеркнуло, что его возможности предоставления помощи американским гражданам серьезно ограничены, а условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными.
"Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно быстрее самостоятельно принять меры",— заявили в посольстве США.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
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