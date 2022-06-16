США призвали своих граждан не посещать Украину после сообщений о плененных россиянами американцах
Пресссекретарь Совета нацбезопасности США Джон Кирби призвал американцев не посещать Украину из-за сообщения о том, что двоих их военных захватили оккупанты
Об этом пишет Reuters.
Джон Кирби подчеркнул, что если данные о пленных американцах правдивы, то США сделают все, чтобы вернуть этих людей. Также он попросил граждан не посещать Украину.
15 июня писали, что в ходе боя под Харьковом в плен к россиянам попали двое американских добровольцев.
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