США призвали Совбез ООН заставить Россию немедленно прекратить войну в Украине
Совет Безопасности ООН отвечает за защиту глобального мира и безопасности и должен в дальнейшем призывать к ответственному и немедленному прекращению Россией ее незаконной агрессивной войны против Украины
Об этом сообщил представитель США на заседании Совета Безопасности ООН, пишет Укринформ.
"Позвольте мне обратиться в страны этого Совета, которые в течение многих месяцев с начала эскалации этого конфликта ни разу не упоминали о России. Я бы сказал так: Если жизнь женщин имеет значение, призывайте замолчать российское оружие. Если жизнь детей имеет значение, попросите РФ вывести свои войска. Если устав ООН имеет значение, призывайте Россию уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины", - подчеркнул представитель США.
Он подчеркнул, что "призывы к дипломатии лишь способствуют тому, что Россия в дальнейшем совершает злоупотребление".
Американский представитель также напомнил, что Совет Безопасности ООН отвечает за защиту глобального мира и безопасности и "должен в дальнейшем призывать к ответственному и немедленному прекращению Россией ее незаконной агрессивной войны против Украины".
- Напомним, ООН зафиксировала в Украине почти 16 тыс. жертв среди гражданских из-за агрессии РФ.
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