США призвали Россию освободить Джеляла

Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента.

"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя крымскотатарского Меджлиса Наримана Джеляла и по крайней мере 45 других крымских татар российскими оккупационными властями в Крыму. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их", - говорится в заявлении.

Напомним, что в оккупированном Россией полуострове силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар. Джелялу выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.