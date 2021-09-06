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США призвали Россию освободить Джеляла

6 сентября, 2021 понедельник
07:20
Общество

США призвали Россию немедленно освободить первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и остальных задержанных крымских татар

Об этом говорится в заявлении на сайте Государственного департамента.

"Соединенные Штаты решительно осуждают задержание 4 сентября заместителя председателя крымскотатарского Меджлиса Наримана Джеляла и по крайней мере 45 других крымских татар российскими оккупационными властями в Крыму. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их", - говорится в заявлении.

Напомним, что в оккупированном Россией полуострове силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар. Джелялу выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

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ФСБ
задержанные
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