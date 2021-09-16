США призвали привлечь к ответственности причастных к убийству журналиста Гонгадзе

Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

"По случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе мы снова подчеркиваем: власти должны привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к его похищению и убийству", - заявили в посольстве.

16 сентября - день памяти Георгия Гонгадзе, журналиста, основателя "Украинской правды".

Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября, а 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача 29 января 2013 года был приговорен к пожизненному лишению свободы.

