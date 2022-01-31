США призвали КНДР к переговорам после первого за пять лет запуска ракеты Hwasong-12

Об этом сообщает Reuters .



В понедельник, 31 января, КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. Также Пхеньян распространил фотографии, сделанные из ракеты, когда она находилась в космосе.



Это седьмое испытание, проведенное Северной Кореей в этом месяце и первый с 2017 года запуск ядерной ракеты такого размера.

5 и 11 января Северная Корея заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.

12 января администрация Байдена ввела первые санкции против Северной Кореи, поскольку с начала осени 2021 года страна провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.

14 января Северная Корея запустила новую ракету в сторону Японского моря, по предположению береговой охраны Японии, это был баллистический снаряд. 18, 25 и27 января КНДР запустила еще две ракеты.

Издание отмечает, что именно ракетой Hwasong-12 КНДР когда-то пригрозила поразить территорию США на Гуаме.Вашингтон обеспокоен тем, что усиление ракетных испытаний Северной Кореей может стать предшественником возобновления испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет (МБР). США призвали Пхеньян присоединиться к прямым переговорам."Дело не в том, что они сделали вчера, проблема в целом в большом количестве испытаний ракет в этом месяце", - заявил американский чиновник.КНДР заявила, что открыта для дипломатии, но инициатива Вашингтона подрывается его поддержкой санкций и совместных военных учений и наращивания вооружений в Южной Корее и регионе. После того, как в 2019 году предварительные переговоры между странами зашли в тупик, Ким Чен Ын заявлял, что его больше не связывает мораторий на новые запуски ракет.