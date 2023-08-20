Об этом пишет Reuters.

"Мы призываем Пекин прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать содержательный диалог с Тайванем", - сказал представитель Госдепа.

Также в заявлении ведомства говорится, что США будут продолжать внимательно следить за учениями Китая.