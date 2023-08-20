США призвали Китай прекратить давление на Тайвань
После объявления Китая о начале военных учений вблизи Тайваня Государственный департамент США призвал страну прекратить давление на остров и начать "содержательный диалог"
Об этом пишет Reuters.
"Мы призываем Пекин прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и начать содержательный диалог с Тайванем", - сказал представитель Госдепа.
Также в заявлении ведомства говорится, что США будут продолжать внимательно следить за учениями Китая.
- Накануне, 19 августа, Китай начал военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит вице-президента Уильяма Лая в США.
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