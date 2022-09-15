США призвали Китай не поддерживать Москву в войне против Украины
В четверг Белый дом призвал Китай не поддерживать РФ в ее войне против Украины, заявив, что все должны выступать против агрессии Москвы, а не оставаться в стороне
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Джона Кирби, стратегического координатора Совета национальной безопасности Белого дома по коммуникациям на фоне встречи президента Китая Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Узбекистане.
"Мы не считаем, что кто-то должен быть в стороне. Весь мир должен против того, что делает Путин. Сейчас не время для любых привычных дел с Путиным", - подчеркнул он.
Известно, что Си Цзиньпин и Путин встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в своей первой встрече лицом к лицу после вторжения российских войск в Украину в феврале.
Кирби сказал, что еще неизвестно, насколько Китай поддержит войну России, отметив, что Пекин не прибег к материальной поддержке Путина и не нарушил санкции против Москвы.
- 20 августа журналист Виталий Портников отметил, что Китаю нужно, чтобы Запад был унижен, а сделать это можно только полной победой России над Украиной. Россия и Китай с авторитарными режимами являются абсолютно логичными союзниками, поэтому Китай в этой войне не является нейтральным .
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