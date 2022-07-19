Об этом сообщает AP .

В ходе визита в Южную Корею Еллен раскритиковала экономические отношения Пекина с Москвой и призвала КНР использовать свои особые отношения с Россией, чтобы убедить ее прекратить вторжение в Украину.

"Все ответственные страны должны объединиться, чтобы противостоять этой войне, и вместе работать над ее скорым прекращением. И потому Соединенные Штаты и другие ответственные союзники и партнеры стремятся уменьшить доходы России для ведения войны", - сказала Еллен.

Она добавила, что настаивает на ограничении цен на российскую нефть. Министр финансов США подчеркнула, что Россия сейчас разжигает глобальный продовольственный кризис, блокируя порты в Украине после того, как его вторжение в страну привело к резкому росту цен на энергоносители.

18 июля министр иностранных дел КНР Ван И заверил, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине.

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