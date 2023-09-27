США призвали Иран к деэскалации в ядерном вопросе

Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Мэтт Миллер, пишет Reuters.

"Иран должен принять меры по деэскалации, если он хочет уменьшить напряженность и создать пространство для дипломатии. Только за последние несколько недель мы видели, как Иран делает все, чтобы взорвать способность МАГАТЭ выполнять свою работу. Поэтому если Иран действительно серьезно настроен на шаги по деэскалации , первое, что он мог бы сделать, это сотрудничать с МАГАТЭ", – заявил Миллер.

Отмечается, что его комментарии стали вторыми в последние дни, когда Штаты критикуют Иран за его решение запретить многочисленным инспекторам МАГАТЭ работать в стране, препятствуя надзору ООН за атомной деятельностью Тегерана.



США и многие их западные союзники опасаются, что ядерная программа Ирана может быть прикрытием для разработки ядерного оружия. В то же время, Иран отрицает наличие таких амбиций.



Миллер сказал, что шаги, о которых он говорил как о потенциальной прелюдии к возобновлению американо-иранских переговоров, прямых или косвенных, имели отношение к иранской ядерной программе. Однако дополнительных деталей пресс-секретарь Госдепа не предоставил.

Однако на вопрос, имел ли он в виду, что Иран должен предпринять все подобные шаги, которые стремятся Штаты, прежде чем Вашингтон согласится на прямые или косвенные переговоры с Тегераном, он ответил: "Я этого не говорю".