США призвали Грузию не уклоняться от санкций против России
Советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили: среди прочего раздавался тезис, что Грузия не должна стать площадкой РФ для обхода санкций
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан 10 марта встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
"Они обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией с более чем 30 союзниками и партнерами", - отметили в Белом доме.
В частности, Джейк Салливан подчеркнул, что Грузия не должна стать площадкой для обхода санкции, введенных США и союзниками за развязанную войну против Украины.
Также во время встречи говорилось о реформах, необходимых Грузии для вступления в ЕС, протестах в стране и отзыве законопроекта об иноагентах.
- Напомним, 10 марта парламент Грузии отклонил законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором и окончательном чтении после массовых протестов в стране.
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