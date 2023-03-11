США призвали Грузию не уклоняться от санкций против России

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан 10 марта встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Они обсудили необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией с более чем 30 союзниками и партнерами", - отметили в Белом доме.

В частности, Джейк Салливан подчеркнул, что Грузия не должна стать площадкой для обхода санкции, введенных США и союзниками за развязанную войну против Украины.

Также во время встречи говорилось о реформах, необходимых Грузии для вступления в ЕС, протестах в стране и отзыве законопроекта об иноагентах.