США призвали более 100 стран поддержать резолюцию по осуждению аннексии Россией территорий Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд призвали более 100 стран поддержать резолюцию об осуждении аннексии Россией территорий Украины
Об этом пишет CNN .
"Речь идет о том, чтобы коллективно сказать "нет" прямому нарушению Устава ООН, сказать "нет" попытке украсть землю путем применения силы", - подчеркнул спикер Госдепартамента Нед Прайс.
Энтони Блинкен и Виктория Нуланд провели виртуальную встречу с представителями более 100 стран, чтобы призвать их поддержать резолюцию об осуждении российской аннексии территории Украины. Представители администрации президента США Джо Байдена нацелены получить 100 голосов "за". Для принятия документа необходима поддержка двух третей государств.
В США ожидают, что РФ выступит против резолюции, однако будут наблюдать и за другими странами, не поддержавшими документ. В частности, за Индией, которая на прошлой неделе воздержалась от голосования в Совбезе ООН по этому же вопросу.
- 20 сентября кафиры в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
- 30 сентября Совет Безопасности ООН голосовал за резолюцию о непризнании никаких изменений в территориальном статусе Украины на фоне попыток РФ аннексировать временно оккупированные территории.
- Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую аннексию украинских территорий.
- Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подверг критике такую позицию РФ.
- 7 октября Британия выступила против тайного голосования с осуждением "референдумов" в ГА ООН, которого хотела Россия.
- 10 октября Генассамблея ООН отвергла предложение России по закрытому голосованию резолюции об осуждении аннексии РФ территорий Украины.
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