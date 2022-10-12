Об этом пишет CNN .

"Речь идет о том, чтобы коллективно сказать "нет" прямому нарушению Устава ООН, сказать "нет" попытке украсть землю путем применения силы", - подчеркнул спикер Госдепартамента Нед Прайс.

Энтони Блинкен и Виктория Нуланд провели виртуальную встречу с представителями более 100 стран, чтобы призвать их поддержать резолюцию об осуждении российской аннексии территории Украины. Представители администрации президента США Джо Байдена нацелены получить 100 голосов "за". Для принятия документа необходима поддержка двух третей государств.

В США ожидают, что РФ выступит против резолюции, однако будут наблюдать и за другими странами, не поддержавшими документ. В частности, за Индией, которая на прошлой неделе воздержалась от голосования в Совбезе ООН по этому же вопросу.

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