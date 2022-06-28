США признают Россию страной-террористом, – политик Рыбачук

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо"

"То, что США объявят Россию страной-террористом, у меня нет сомнений. Вчера об этом говорили в американской прессе. Отмечалось, что специальный комитет сената США такое решение принял, но еще определяется в этом вопросе администрация Байдена. Однако, судя по реакции президента Байдена на вчерашний обстрел Кременчуга, это неизбежно случится", – рассказал Рыбачук.

Рыбачук подчеркнул, что Россию приравняют к странам-преступникам.

"Это будет означать, что на России будет стоять клеймо преступника. Хотя на Россию и так наложено множество международных санкций, признание страной-террористом полностью изолирует Российскую Федерацию. Любые отношения со страной, поддерживающей терроризм, станут недопустимы. Поэтому это фактически закрепит изоляцию России на много лет вперед", - добавил Рыбачук.

24 июня комитет Сената США по международным отношениям поддержал резолюцию о включении России в перечень стран , поддерживающих терроризм.

28 июня президент США Джо Байден назвал жестоким нападение России на мирных людей в ТЦ в Кременчуге

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