США признали Россию государством, что "вызывает особую обеспокоенность"

Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках доклада о свободе вероисповедания в мире.

"По всему миру правительства и негосударственные организации преследуют, угрожают, заключены в тюрьму и даже убивают людей из-за их мировоззрения. В некоторых случаях они угнетают свободу религии или убеждений для получения политической выгоды. Эти действия сеют раскол, подрывают экономическую безопасность и угрожают политической стабильности и мира. Соединенные Штаты не останутся в стороне перед лицом этих злоупотреблений", - заявил Блинкен.

Так, США признали двенадцать стран и девять организаций теми, "вызывающими беспокойство". В их числе Россия и российская частная военная компания "Вагнера".

Также, согласно Закону Соединенных Штатов о международной религиозной свободе 1998 года, в список попали Китай, КНДР, Иран и Мьянма. Государства и организации "участвовали или терпимо относились к особо жестоким ограничениям свободы вероисповедания".

"Мы продолжим внимательно следить за состоянием свободы вероисповедания в каждой стране мира и выступать в защиту тех, кто сталкивается с религиозными преследованиями или дискриминацией", – пообещал госсекретарь США.

Напомним, американские сенаторы Роджер Викер и Бен Кардин в четверг, 1 декабря, представили двухпартийный законопроект. Он требует от государственного секретаря США признать частную военную компанию Вагнера иностранной террористической организацией.

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