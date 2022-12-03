США признали Россию государством, что "вызывает особую обеспокоенность"
Соединенные Штаты признали Россию и еще 12 стран и 9 организаций теми, которые "вызывают особую обеспокоенность", за участие или толерантность к особо серьезным нарушениям религиозной свободы
Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках доклада о свободе вероисповедания в мире.
"По всему миру правительства и негосударственные организации преследуют, угрожают, заключены в тюрьму и даже убивают людей из-за их мировоззрения. В некоторых случаях они угнетают свободу религии или убеждений для получения политической выгоды. Эти действия сеют раскол, подрывают экономическую безопасность и угрожают политической стабильности и мира. Соединенные Штаты не останутся в стороне перед лицом этих злоупотреблений", - заявил Блинкен.
Так, США признали двенадцать стран и девять организаций теми, "вызывающими беспокойство". В их числе Россия и российская частная военная компания "Вагнера".
Также, согласно Закону Соединенных Штатов о международной религиозной свободе 1998 года, в список попали Китай, КНДР, Иран и Мьянма. Государства и организации "участвовали или терпимо относились к особо жестоким ограничениям свободы вероисповедания".
"Мы продолжим внимательно следить за состоянием свободы вероисповедания в каждой стране мира и выступать в защиту тех, кто сталкивается с религиозными преследованиями или дискриминацией", – пообещал госсекретарь США.
- Напомним, американские сенаторы Роджер Викер и Бен Кардин в четверг, 1 декабря, представили двухпартийный законопроект. Он требует от государственного секретаря США признать частную военную компанию Вагнера иностранной террористической организацией.
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