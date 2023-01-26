Об этом сообщили в Reuters.

Известно, что США официально признали российскую частную военную компанию Вагнера транснациональной преступной организацией, заморозив ее активы в стране.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что правительство Соединенных Штатов намерено приложить все возможные усилия для того, чтобы противостоять разрушительной активности российского ЧВК Вагнера как в Украине, так и в других странах.

В прошлом месяце Белый дом заявил, что ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи, чтобы помочь укрепить российские силы в Украине. Это должно было стать знаком расширения роли группы в войне РФ против Украины.

ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.

В январе 2023 года стало известно, что в России легализовали ЧВК Вагнера, несмотря на запрет на деятельность военизированных наемников. Акционерное общество "ЧВК Вагнера Центр" зарегистрировано в российском реестре в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге - до сих пор ни одного юрлица из ЧВК Вагнера в названии в России не существовало.

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