Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, сообщило издание Reuters.

"В координации с этим определением, на следующей неделе мы также введем дополнительные санкции против ЧВК Вагнера и сети ее поддержки на нескольких континентах. Эти действия признают трансконтинентальную угрозу, которую представляет ЧВК Вагнера, в том числе из-за его постоянной серьезной преступной деятельности", - заявил чиновник. .

Читайте также: ЧВК "Вагнера" зарабатывает на полезных ископаемых в Африке миллионы долларов, - Politico

В частности, добавляется, что объявление ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией согласно указу президента США замораживает любые американские активы и запрещает американцам предоставлять средства, товары или услуги этой группе.

"Этими и другими действиями мы хотим обратиться к любой компании, рассматривающей возможность предоставления поддержки ЧВК Вагнера, со следующим месседжем: Вагнер - это преступная организация, осуществляющая широкомасштабные зверства и нарушения прав человека, и мы будем неустанно работать над тем, чтобы идентифицировать, подорвать, разоблачить и преследовать тех, кто помогает ЧВК Вагнера, – заявил чиновник.

Напомним, ЧВК Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.

Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК Вагнера и недавно подтвердил существование этой группы. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

В январе 2023 года стало известно, что в России легализовали ЧВК Вагнера, несмотря на запрет на деятельность военизированных наемников. Акционерное общество "ЧВК Вагнера Центр" зарегистрировано в российском реестре в здании одноименного бизнес-центра, построенного Евгением Пригожиным в Петербурге - до сих пор ни одного юрлица из ЧВК Вагнера в названии в России не существовало.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb