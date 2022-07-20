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США: Признаков передачи Ираном России беспилотников пока нет

20 июля, 2022 среда
06:39
Мир

На сегодняшний день нет признаков того, что Иран передал Российской Федерации беспилотники собственного производства

Об этом в выступлении сказал главный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас нет признаков, что продажа на данный момент состоялась", - отметил он.

В то же время, по его словам, это не означает, что Россия оставила намерения получить беспилотные аппараты из Ирана для продолжения боевых действий в Украине.

Вместе с тем, Кирби также прокомментировал визит российского президента Путина в Иран. Он подчеркнул, что это лишь свидетельствует о постоянно растущей степени изоляции России, поскольку сейчас в России не остается никого больше, к кому можно обратиться за помощью.

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Кирби отметил, что обращение России к иранцам свидетельствует о том, что кремль не отказывается от планов продолжать свою войну в Украине и не намерен урегулировать ситуацию мирным путем.

  • 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке. Речь идет о боевых беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты. Российская делегация, по меньшей мере, дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране в июне, чтобы изучить эти дроны.
  • Вскоре после этого стало известно, что Тегеран посетит Владимир Путин, который встретится с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
  • 13 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не будет поставлять беспилотники России.
  • 19 июля США пригрозили санкциями Ирана в случае предоставления России боевых беспилотников.

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Россия
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