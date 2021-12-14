США приветствуют санкции ЕС против ЧВК Вагнера

Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.



"Соединенные Штаты приветствуют действия Европейского Союза по введению санкций против поддерживаемой Россией ЧВК Вагнера и связанных с ней лиц. Эти действия подчеркивают нашу общую приверженность реагированию на дестабилизирующие действия этой организации в многочисленных региональных конфликтах, включая Украину, Сирию, Ливию, ЦАР и регион Сахель", - говорится в сообщении.



Блинкен приветствовал приверженность ЕС правам человека во всем мире и поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.



Государственный секретарь подчеркнул, что США, ЕС и партнеры будут дальше работать над распространением общих демократических ценностей и призывать международное сообщество к санкциям в ответ на подобные вызовы.

Напомним, в понедельник, 13 декабря, ЕС ввел санкции против группы частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В санкционном списке – три компании и восемь человек, связанных с УИК.