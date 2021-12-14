США приветствуют санкции ЕС против ЧВК Вагнера
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают санкции Европейского Союза против группы частной военной компании (ЧВК) Вагнера
Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.
"Соединенные Штаты приветствуют действия Европейского Союза по введению санкций против поддерживаемой Россией ЧВК Вагнера и связанных с ней лиц. Эти действия подчеркивают нашу общую приверженность реагированию на дестабилизирующие действия этой организации в многочисленных региональных конфликтах, включая Украину, Сирию, Ливию, ЦАР и регион Сахель", - говорится в сообщении.
Блинкен приветствовал приверженность ЕС правам человека во всем мире и поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
Государственный секретарь подчеркнул, что США, ЕС и партнеры будут дальше работать над распространением общих демократических ценностей и призывать международное сообщество к санкциям в ответ на подобные вызовы.
- Напомним, в понедельник, 13 декабря, ЕС ввел санкции против группы частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В санкционном списке – три компании и восемь человек, связанных с УИК.
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