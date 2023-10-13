США приступают к эвакуации своих граждан из Израиля

Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Президент поручил своей команде обеспечить, чтобы граждане США, желающие уехать из Израиля, предоставить безопасные средства для такой цели. Поэтому с завтрашнего дня правительство США организует чартерные рейсы для транспортировки из Израиля в Европу", - сказал Кирби.

По словам советника Байдена, администрация президента США по-прежнему работает над некоторыми деталями эвакуации. В частности, изучает возможность организации наземных и морских маршрутов.

"Мы знаем, что есть признаки спроса. Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы его удовлетворить", – подчеркнул Джон Кирби.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали Газу. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Газой. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.