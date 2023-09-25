США присоединились к проекту Елены Зеленской "Украинская книжная полочка"

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Сообщается, что США стали 40 страной, приобщившейся к проекту "Украинская книжная полочка".

Юбилейная полка, в рамках которой лучшие украинские издания передаются ведущим библиотекам мира, открыла на днях в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Первая леди Елена Зеленская.

"Часто говорят: почему мировая литература, миллионы прекрасных книг не остановили войны и несправедливость в мире? Потому что делать это всегда нам, читателям. И мы сделаем", — сказала Елена Зеленская.

Проект инициирован первой леди Украины совместно с МКИП, МИД, а также Украинским институтом книги вместе с посольствами Украины за границей.