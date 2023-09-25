США присоединились к проекту Елены Зеленской "Украинская книжная полочка"
Соединенные Штаты присоединились к проекту Елены Зеленской «Украинская книжная полочка», предусматривающего распространение украинской литературы в оригинале и переводах в ведущих библиотеках мира
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
Сообщается, что США стали 40 страной, приобщившейся к проекту "Украинская книжная полочка".
Юбилейная полка, в рамках которой лучшие украинские издания передаются ведущим библиотекам мира, открыла на днях в Джорджтаунском университете в Вашингтоне Первая леди Елена Зеленская.
"Часто говорят: почему мировая литература, миллионы прекрасных книг не остановили войны и несправедливость в мире? Потому что делать это всегда нам, читателям. И мы сделаем", — сказала Елена Зеленская.
Проект инициирован первой леди Украины совместно с МКИП, МИД, а также Украинским институтом книги вместе с посольствами Украины за границей.
- В сентябре 2022 года сообщалось, что проект "Украинская книжная полочка" функционирует уже в 18 странах , среди которых страны Европы, Азии, Ближнего Востока, а в скором времени книги для украинских детей появятся и в Африке.
- 4 октября того же года стало известно, что в четырех странах: Украине, Германии, Австрии и Нидерландах – стартовал книжный проект для украинских детей "Better Time Stories".
- 15 января сообщалось, что Институт стратегии культуры издал сборник украинских эссе на английском и литовском языках.
- В феврале посол Украины в Германии Алексей Макеев в рамках проекта "Украинская книжная полочка" передал украинские книги библиотеке "Каров" в Берлине.
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