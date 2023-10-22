США пришлют Израилю тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещавшихся Украине, - NYT
В министерстве обороны США заявили, что десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещанных Украине, отправят Израилю
Об этом пишетThe New York Times.
"Пообещав прислать больше оружия как Украине, так и Израилю, президент Байден в четверг пытался четко дать понять, что Соединенные Штаты не предпочитают одну войну другой. Но за несколько часов до этого чиновник Министерства обороны США заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых. артиллерийские снаряды, обещанные Украине, будут перенаправлены в Израиль", - говорится в заявлении.
По мнению официальных лиц и экспертов США, снаряды это оружие, которое нужно в обеих войнах, что может привести к тому, что США не смогут удовлетворять спрос. Издание отмечает, что это будет особенно актуально, если ожидаемое наземное наступление Израиля в Газе в ответ на атаки ХАМАС продлится месяцами.
Отмечается, что некоторые из этих поставок могут включать те же типы артиллерии и бомб, которые необходимы Украине в контрнаступлении. Несмотря на это издание напоминает, что по словам чиновников национальной безопасности США, Украина и Израиль в основном ведут разные виды войн и имеют разные возможности и потребности.
"То, что мы собираемся дать Израилю, и то, что мы дадим Украине, будет очень мало совпадать", – сказал на прошлой неделе Майкл Дж. Морелл, бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления.
Однако, поскольку глобальные запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения уже снизились, а производители пытаются успевать за спросом, "будут компромиссы" в поставках для обеих войн, считает Марк Ф. Кансиан, бывший стратег Белого дома.
Другой представитель Министерства обороны сказал, что Израиль и Украина могут получить разные варианты боеприпасов во избежание дублирования.
- В пятницу Белый дом объявил, что пришлет в Конгресс запрос на чрезвычайное финансирование в размере около 100 миллиардов долларов . Приблизительно 61 миллиард долларов по этому запросу приходится на помощь Украине, в то время как 14 миллиардов долларов выделено на оборону Израиля. Почти 14 миллиардов долларов пойдут на персонал и операции на американо-мексиканской границе, 10 миллиардов долларов – на гуманитарную помощь и 2 миллиарда долларов – на помощь в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
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