США пришлют Израилю тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, обещавшихся Украине, - NYT

Об этом пишетThe New York Times.

"Пообещав прислать больше оружия как Украине, так и Израилю, президент Байден в четверг пытался четко дать понять, что Соединенные Штаты не предпочитают одну войну другой. Но за несколько часов до этого чиновник Министерства обороны США заявил, что десятки тысяч 155-миллиметровых. артиллерийские снаряды, обещанные Украине, будут перенаправлены в Израиль", - говорится в заявлении.

По мнению официальных лиц и экспертов США, снаряды это оружие, которое нужно в обеих войнах, что может привести к тому, что США не смогут удовлетворять спрос. Издание отмечает, что это будет особенно актуально, если ожидаемое наземное наступление Израиля в Газе в ответ на атаки ХАМАС продлится месяцами.

Отмечается, что некоторые из этих поставок могут включать те же типы артиллерии и бомб, которые необходимы Украине в контрнаступлении. Несмотря на это издание напоминает, что по словам чиновников национальной безопасности США, Украина и Израиль в основном ведут разные виды войн и имеют разные возможности и потребности.

"То, что мы собираемся дать Израилю, и то, что мы дадим Украине, будет очень мало совпадать", – сказал на прошлой неделе Майкл Дж. Морелл, бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления.

Однако, поскольку глобальные запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения уже снизились, а производители пытаются успевать за спросом, "будут компромиссы" в поставках для обеих войн, считает Марк Ф. Кансиан, бывший стратег Белого дома.

Другой представитель Министерства обороны сказал, что Израиль и Украина могут получить разные варианты боеприпасов во избежание дублирования.