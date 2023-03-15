США приняли меры, чтобы сбитый над Черным морем дрон не попал в чужие руки, - Белый дом
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты приняли меры, чтобы сбитый над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper не попал во вражеские руки
Об этом рассказал координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби, сообщает CNN .
По его словам США приняли меры для того, чтобы упавший беспилотник MQ-9 Reaper после того, как его задел российский Су-27 над Черным морем, не попал в чужие руки.
"Мы, очевидно, не хотим, чтобы кто-то завладел им, кроме нас", - сказал Кирби, но не уточнил, какие именно меры были приняты.
Он добавил, что США не воспринимают отрицание Россией своей вины за инцидент.
"Люди должны воспринимать все, что россияне говорят о том, что они делают в Украине и вокруг нее, с большим недоверием", - отметил Кирби и назвал действия РФ "опасными, непрофессиональными и безрассудными".
- 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
- Впоследствии Пентагон заявил, что истребитель РФ получил повреждения, а дрон не попал в руки России. Минобороны РФ же заявляет, что не стреляло по беспилотнику и он двигался в направлении Крыма.
- 15 марта посол РФ в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами , но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
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