Об этом рассказал координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби, сообщает CNN .

По его словам США приняли меры для того, чтобы упавший беспилотник MQ-9 Reaper после того, как его задел российский Су-27 над Черным морем, не попал в чужие руки.

"Мы, очевидно, не хотим, чтобы кто-то завладел им, кроме нас", - сказал Кирби, но не уточнил, какие именно меры были приняты.

Он добавил, что США не воспринимают отрицание Россией своей вины за инцидент.

"Люди должны воспринимать все, что россияне говорят о том, что они делают в Украине и вокруг нее, с большим недоверием", - отметил Кирби и назвал действия РФ "опасными, непрофессиональными и безрассудными".