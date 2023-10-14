США приняли концепцию Израиля, что ядерный потенциал Ирана должен быть уничтожен, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Насколько я знаю ситуацию в Израиле - Иран обречен, ему никогда не простят. Все понимают, кто совершил это ужасное злодейство. И никуда не делась ядерная программа Ирана. Вы же помните, около месяца назад не Израиль, а Пентагон предупредил, что Ирану осталось две недели до обладания ядерной боеголовкой. Конечно, такую ситуацию Израиль не будет терпеть, и мы знаем, что в Израиле давно все готово для операции по уничтожению ядерного потенциала Ирана, он может это выполнить сам, но с трудностями. С США это было бы легче сделать, но может и сам", - отметил политолог.

Андрей Пионтковский добавил, что США до последнего времени удерживали Израиль от этого шага, но теперь ситуация изменилась.

"Очень выразительно одна из фраз Блинкена на пресс-конференции в Израиле. Он сказал замечательную фразу о том, что США знают, что Израиль сможет справиться с любым врагом сам. Но пока существует Америка, Израилю не придется делать это самому, поэтому будем вместе с вами при любых обстоятельствах. Я трактую это как четкий сигнал, что США приняли концепцию Израиля, что ядерный потенциал Ирана должен быть уничтожен. И, конечно, в этой ситуации, чтобы дважды не вставать, сокрушительный удар, который будет нанесен Израилем и поддержанный США (в любом случае этот удар будет поддержан не прямо – разведданными, возможно участием американских пилотов, не исключаю и прямого, открытого совместного удара США и Израиля), будет не только по ядерным объектам – по преступникам, а и по так называемым центрам принятия решений, будут уничтожены все эти аятоллы, начиная с верховного", - сказал Пионтковский.

Аналитик подчеркнул, что в качестве жеста любезности к украинскому союзнику будут уничтожены все иранские заводы, производящие ракеты, уничтожающие города в Украине. Этот приговор Ирану уже подписан, равно как и ХАМАСу, а время приведения в действие будет зависеть от конкретных тактических обстоятельств.