США приняли дополнительный пакет военной помощи Украине на $200 млн

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Ежедневно Россия убивает украинских гражданских и уничтожает гражданскую инфраструктуру, а также использует голод как оружие и способствует глобальному отсутствию продовольственной безопасности из-за уничтожения украинских гражданских портов и зерновой инфраструктуры. Россия начала эту войну и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие атаки. Пока этого не произойдет, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут объединены с Украиной столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.

13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о прибытии кассетных боеприпасов в Украину.

Министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита министров финансов G20 в Индии заявила, что удвоение поддержки Украины в отражении агрессии РФ является лучшим способом помощи мировой экономике.

17 июля администратор USAID Саманта Пауэр во время визита в Киев объявила о выделении более $500 млн дополнительной гуманитарной помощи на нужды украинцев, пострадавших от полномасштабного вторжения России. При этом она отметила, что с февраля 2022 года США выделили на гуманитарную помощь Украине более $2,6 млрд.

9 июля министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли ЗРК NASAMS.