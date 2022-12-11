США приняли более 82 тысяч украинских беженцев

Об этом сообщил " Голос Америки ".

По данным Иммиграционной службы США, страна приняла более 82 тысяч украинских беженцев. Начальная программа дает право на въезд в Соединенные Штаты Америки и пребывание в стране на срок до 2 лет по гуманитарному разрешению, так называемому "гуманитарному паролю".

Для того чтобы принять участие в программе, гражданина Украины должен поддержать спонсор, который согласится оказать финансовую поддержку на время пребывания в США. Американская иммиграционная служба подтвердила заявки на участие в программе более 177 000 человек, поддержавших украинских беженцев по этой программе.

Также США ввели программу "Временной защиты" для украинцев, к началу войны в феврале 2022 года уже находившихся в США. Такая программа действует также и для лиц из Афганистана, Бирмы, Эфиопии, Гаити, Камеруна, Сомали, Судана, Венесуэлы и Йемена.

Отмечается, что в течение 2022 и 2021 бюджетных лет Иммиграционная служба США получила более 483 000 заявок на получение статуса "временной защиты", что является "чрезвычайным показателем". Около половины таких заявок Служба одобрила.

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