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США приняли более 100 тыс. украинцев за пять месяцев войны

30 июля, 2022 суббота
14:47
беженцы из Украины

США приняли более 100 тысяч украинцев примерно за пять месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину. Страна выполнила обещание президента Джо Байдена о предоставлении временного безопасного убежища для беженцев из Украины

Об этом пишет CBS News.

Согласно данным правительства США, десятки тысяч украинцев, ступивших на территорию США после вторжения 24 февраля, прибыли через разные иммиграционные каналы и с разным правовым статусом, большинство из них с временным разрешением на пребывание в стране.

Статистика правительства свидетельствует, что около 47 000 украинцев прибыли в США по временным или иммиграционным визам; около 30 тыс. украинцев прибыли по программе частного спонсорства; более 22 тысяч украинцев пропустили на границе США и Мексики; и 500 украинцев попали в страну через традиционную систему беженцев.

Издание сообщает, что Байден в конце марта пообещал приютить 100 000 украинцев, перемещенных из-за войны. В Белом доме тогда заявили, что украинцы будут приезжать в США по разным иммиграционным программам. Министерство внутренней безопасности США (DHS) подтвердило, что прибыло более 100 000 украинцев, заявив, что цель "никогда не была ограниченой".

"Мы очень гордимся тем, что помогаем предоставить убежище украинцам, которые бегут от неспровоцированного вторжения России. Министерство внутренней безопасности будет продолжать принимать новых украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательствами президента Байдена", - сказал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

CBS News пишет, что только украинцы, въехавшие в США по иммиграционным визам или по программе приема беженцев, имеют прямой путь к постоянному проживанию и, в конце концов, к гражданству США. Однако эти пути иммиграции обычно продолжаются через собеседования, проверку и другие шаги.

Прибывшие через программу "Объединяемся ради Украины" получили временную гуманитарную иммиграционную классификацию, которая позволяет им жить и работать в США в течение двух лет.

Издание отмечает, что хотя США и выполнили обещание Байдена и приняли за относительно короткий промежуток времени 100 000 украинцев, эти достижения бледнеют по сравнению с количеством украинцев, которое приняли страны Европы.

Европейские страны принимают более 6 миллионов украинских беженцев, большинство из которых находятся в России, Польше, Германии, Чехии, Италии, Турции, Испании и Великобритании, сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

  • 25 марта президент США Джо Байден заявил, что Штаты предоставит еще $1 млрд помощи Украине и приютят 100 тыс. украинских беженцев.
  • 21 апреля Байден объявил о новой программе "Объединение для Украины", которая обеспечит упрощенный процесс въезда в Соединенные Штаты для украинских беженцев.
  • 26 апреля в США запустили платформу, на которой американцы могут подавать заявки на спонсорство беженцев из Украины.
  • На 3 июня более 45 тысяч американцев подали заявки в поддержку украинских беженцев в США.

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Джо Байден
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