США принесли в жертву решительную позицию по Украине в НАТО, чтобы не сломать нейтралитет Китая, - эксперт-международник Краев
Есть уверенность, что президент США Джо Байден объяснил президенту Владимиру Зеленскому причину пассивной позиции по членству Украины в НАТО
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
"Я почти точно уверен, что Байден в кулуарах лично объяснил Зеленскому причину достаточно пассивной позиции США относительно членства Украины в НАТО. Надеюсь, это было адекватным и украинский лидер его понял. По-моему, ключевое объяснение, почему Штаты ведут именно так лежит в Китае" ", – отметил он.
Краев добавил, что Китай является определяющим фактором всей внешней политики США.
"Россия уже воспринимается Штатами просто как непредсказуемый хаос - это для них главная угроза. Но при этом Китай четко говорил еще с конца февраля прошлого года, что расширение НАТО за счет Украины является угрозой глобальной безопасности и что якобы Россия имела полное право реагировать так, как она отреагировала", - подчеркнул эксперт.
Он сказал, что для Китая расширение НАТО за счет Украины и ослабление России представляет угрозу.
"Если американская дипломатия смогла в течение прошлого года добиться хотя бы относительной нейтральности Китая - КНР не поставляет россиянам дроны тактического уровня, баллистические ракеты и большую военную помощь, как того просила РФ. Это является успехом дипломатии США. Для того чтобы не сломать этот баланс, эту нейтральность Китая, американцы условно принесли в жертву более решительную позицию по Украине", - подытожил Краев.
- 12 июля, во второй день саммита НАТО, в Вильнюсе встретились президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден
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