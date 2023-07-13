Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Я почти точно уверен, что Байден в кулуарах лично объяснил Зеленскому причину достаточно пассивной позиции США относительно членства Украины в НАТО. Надеюсь, это было адекватным и украинский лидер его понял. По-моему, ключевое объяснение, почему Штаты ведут именно так лежит в Китае" ", – отметил он.

Краев добавил, что Китай является определяющим фактором всей внешней политики США.

"Россия уже воспринимается Штатами просто как непредсказуемый хаос - это для них главная угроза. Но при этом Китай четко говорил еще с конца февраля прошлого года, что расширение НАТО за счет Украины является угрозой глобальной безопасности и что якобы Россия имела полное право реагировать так, как она отреагировала", - подчеркнул эксперт.

Он сказал, что для Китая расширение НАТО за счет Украины и ослабление России представляет угрозу.

"Если американская дипломатия смогла в течение прошлого года добиться хотя бы относительной нейтральности Китая - КНР не поставляет россиянам дроны тактического уровня, баллистические ракеты и большую военную помощь, как того просила РФ. Это является успехом дипломатии США. Для того чтобы не сломать этот баланс, эту нейтральность Китая, американцы условно принесли в жертву более решительную позицию по Украине", - подытожил Краев.