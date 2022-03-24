США примут до 100 тыс. беженцев из Украины, - AP

Об этом пишет Associated Press.



Чиновник говорил на условиях анонимности.



Как сообщает издание, Белый дом уже несколько недель заявлял, что США примут беженцев из Украины, но чиновники ожидали, что большинство захочет остаться в Европе, чтобы оставаться рядом со своей родиной или с членами семей в Восточной Европе.



Агентства по вопросам беженцев призвали администрацию Байдена сделать больше, заявляя, что США могут ускорить въезд украинцев, которые уже подавали заявки на въезд в Соединенные Штаты через программу страны для беженцев, или увеличить общее количество украинцев, которые могли бы приехать в США. .



О том, что администрация Байдена объявит о намерении принять 100 тысяч украинских беженцев, также сообщают и другие издания. К примеру, Politiko добавляет, что Белый дом придает приоритет украинцам, стремящимся к воссоединению с семьей в США, а также ЛГБТК-людям, журналистам, диссидентам и активистам.



По данным Государственного департамента, на 22 марта США приняли 7 888 беженцев в 2022 финансовом году. Годовой лимит беженцев на 2022 финансовый год составляет 125 тысяч. Украинские беженцы не будут относиться к этой цифре, если они не будут приняты по программе беженцев.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины вынужденно выехало более 3,6 млн. граждан.

Правительство США планировало облегчить процедуру прибытия украинцев-беженцев.