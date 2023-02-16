США применят уроки по войне в Украине для планирования возможной обороны Тайваня, - АР
США применят уроки по войне в Украине для планирования возможной обороны Тайваня в случае нападения Китая
Об этом сообщает материал Associated Press.
Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что к Украине скорее применялся подход "без предварительного разогрева", в отличие от "спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня".
"Мы применим уроки (войны в Украине – ред.)", - отметила представитель Пентагона.
Она уточнила, что высадка морского десанта – самая сложная военная операция. И пополнение запасов будет затруднительно, особенно если Китай перекроет доступ к океану. При этом у Пентагона нет возможности заранее разместить на Тайване оборудование, которого у него нет. Война в Украине показала, что ни одна из западных стран не готова к большому конфликту с обычными вооружениями.
- Ранее военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня. Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии.
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Представительница Тайваня в США Бихим Сяо заявила, что они извлекли уроки из войны России против Украины, которые помогут сдержать любое нападение Китая или защитить себя в случае вторжения.
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