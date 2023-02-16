США применят уроки по войне в Украине для планирования возможной обороны Тайваня, - АР

Об этом сообщает материал Associated Press.

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что к Украине скорее применялся подход "без предварительного разогрева", в отличие от "спланированного подхода, над которым мы работаем для Тайваня".

"Мы применим уроки (войны в Украине – ред.)", - отметила представитель Пентагона.

Она уточнила, что высадка морского десанта – самая сложная военная операция. И пополнение запасов будет затруднительно, особенно если Китай перекроет доступ к океану. При этом у Пентагона нет возможности заранее разместить на Тайване оборудование, которого у него нет. Война в Украине показала, что ни одна из западных стран не готова к большому конфликту с обычными вооружениями.