Об этом рассказал спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, сообщает Укринформ

"Наглое нападение России на портовый город Одесса только через 24 часа после подписания этого соглашения, безусловно, подрывает доверие к обязательствам России перед другими сторонами этого соглашения – ООН, Турцией и Украиной. Несмотря на эти удары, мы понимаем, что стороны продолжают подготовку к разблокирование черноморских портов Украины для экспорта продовольствия и удобрений", - заявил чиновник.

Так же, по его словам, это подрывает доверие к более широким гуманитарным обязательствам, которые она взяла на себя.

Прайс отметил, что Москва таким образом продолжает намеренно препятствовать доставке крайне необходимой продовольствия во многие беднейшие страны мира.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты "в дальнейшем ожидают, что Черноморское соглашение будет имплементировано".

В этой связи Прайс подчеркнул, что Вашингтон будет работать с партнерами по всему миру, "чтобы добиться от Москвы ответственного выполнения достигнутого соглашения".

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими кафирами, ожидалась в ближайшие 3-4 суток в порту Черноморск, что в пригороде Одессы.

Но уже на следующий день, 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по морскому порту Одессы вблизи зернового терминала. Весь мир единодушно осудил действия России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb