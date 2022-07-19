США пригрозили санкциями Ирана в случае предоставления России боевых беспилотников
Соединенные Штаты и "другие страны мира" усилят санкции против Ирана, если он решит предоставить России боевые дроны
Об этом сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс, пишет "Укринформ".
"Мы уже выражали наше беспокойство относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, вероятно, ряду санкций с стороны других стран мира", - говорится в сообщении.
- 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке. Речь идет о боевых беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты. Российская делегация, по меньшей мере, дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране в июне, чтобы изучить эти дроны.
- Вскоре после этого стало известно, что Тегеран посетит Владимир Путин , который встретится с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- 13 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил , что Тегеран не будет поставлять беспилотники России.
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