English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией США пригрозили санкциями Ирана в случае предоставления России боевых беспилотников

США пригрозили санкциями Ирана в случае предоставления России боевых беспилотников

19 июля, 2022 вторник
02:56
война с Россией

Соединенные Штаты и "другие страны мира" усилят санкции против Ирана, если он решит предоставить России боевые дроны

Об этом сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс, пишет "Укринформ".

"Мы уже выражали наше беспокойство относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, вероятно, ряду санкций с стороны других стран мира", - говорится в сообщении.

  • 12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке. Речь идет о боевых беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты. Российская делегация, по меньшей мере, дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране в июне, чтобы изучить эти дроны.
  • Вскоре после этого стало известно, что Тегеран посетит Владимир Путин , который встретится с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
  • 13 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил , что Тегеран не будет поставлять беспилотники России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Иран
США
Читайте также:
Іван Баканов та Ірина Венедіктова
18 июля, 2022 понедельник
Отстранение Венедиктовой и устранение Баканова дают монопольную власть над правоохранительной системой одному человеку, и это не президент, - Шабунин
путін путлер
17 июля, 2022 воскресенье
На ядерный удар по Украине Россия получит аналогичный ответ по своей территории, - координатор группы "Информационное сопротивление" Машовец
Андрій Піонтковський
17 июля, 2022 воскресенье
Путин потерял контроль над ситуацией в Кремле, - Пионтковский
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.11
    Покупка 36.11
    Продажа 37.14
  • EUR
    Покупка 36.08
    Продажа 37.32
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
19 июля
04:13
В США одобрили новейший препарат для лечения рака
03:51
Враг обстреливал Никополь, дважды Николаев, несколько деревень. В ответ уничтожены 65 рашистов и более 10 единиц техники, - ОК "Юг"
03:27
Обновлено
Российские оккупанты запустили на Одесщину 7 ракет "Калибр": без жертв, 6 человек ранены, среди них 1 ребенок
02:33
сборная Росии
В России решили создать футбольный "чемпионат" для команд со временно оккупированных территорий Украины и Грузии
02:08
Вицепремьер, мэр Москвы, двое артистов и гауляйтеры. Стало известно, кто окажется в новом списке санкций ЕС против РФ
01:17
Лучшая теннисистка России совершила каминг-аут в день, когда в госдуму РФ внесли законопроект о запрете ЛГБТ-пропоганды
00:59
Поддерживаем Украину. Производитель Bayraktar заявил, что никогда не продаст боевые дроны России
00:54
Парламент Британии не сумел отправить в отставку правительство Джонсона
00:46
На фото потери россиян
Нет более надежного тайника для русских тылов. В Бериславе в Херсонской области ликвидировали 100 оккупантов
00:31
Мы установили определенный паритет. Данилов рассказал об эффекте от западного оружия
00:22
ПВО РФ стреляло по ракетам HIMARS, а сбило флагмана своей же авиации, - российские СМИ
00:15
Госдепартамент США "внимательно следит" за ситуацией вокруг устранения Венедиктовой и Баканова, - CNN
00:01
Зеленская прилетела в США и встретилась с госсекретарем Блинкеном
2022, понедельник
18 июля
23:33
В борьбе за пост Джонсона в Великобритании осталось 4 кандидата
23:24
Эксклюзив
Люди на ЧАЭС работают по вахтовому методу, потому что через Беларусь нельзя ехать, - мэр Славутича Фомичев
23:15
Ирина Венедиктова
В Евросоюзе намекнули Зеленскому на неконституционность "отстранения" Венедиктовой
22:42
Эксклюзив
Украинцы с оккупированных территорий должны понимать, что РФ попытается отправить их на убой, - экскомандир полка "Азов" Жорин
22:41
Олаф Шольц
Шольц заявил, что готов защищать любую страну НАТО, равно как защищал бы свою собственную
22:36
Аналитика
Сергей Згурец
Разблокировка портов: Турция должна дать согласие отвечать на обстрелы кораблей РФ при экспорте зерна. Колонка Сергея Згурца
22:22
Оккупанты не доверяют коллаборантам. "Правительство" на Запорожье возглавил бывший российский чиновник
22:10
Российские СМИ подтвердили украинский удар по Новой Каховке. Там мог находиться заместитель главы администрации Путина Кириенко.
21:55
На ЗАЭС ликвидировали российских оккупантов, - мэр Энергодара
21:51
Британский аэропорт останавливал работу из-за поврежденной из-за жары взлетной полосы
21:44
Бюро экономической безопасности нашло в Украине и хочет арестовать имущество российского олигарха Орлова
21:39
ЛГБТ
"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений": госдуме РФ предлагают запретить "пропаганду ЛГБТ"
21:31
Австрия увеличит расходы на оборону, однако от нейтралитета не откажется, – канцлер Нехеммер
21:22
Реджеп Эрдоган
Не выполняют обещаний: Эрдоган снова угрожает Швеции и Финляндии заблокировать вступление в НАТО
21:15
В аэропорту Ибицы полиция конфисковала эскиз Пикассо стоимостью свыше €450 тыс.
21:13
Нам удалось стабилизировать ситуацию. Валерий Залужный сообщил, что удержать позиции помогли HIMARS
21:12
В Новой Каховке слышны взрывы на военных объектах россиян, — Сергей Хлань
20:58
Суд арестовал подозреваемого в сотрудничестве с Россией экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича
20:55
Жозеп Боррель
"Путин именно на это рассчитывает": Боррель заявил, что европейское сообщество не может позволить себе усталость от войны
20:55
Это самая новая модификация, их всего 12 бортов. Эксперт рассказал интересные детали о сбитом оккупантами собственном Су-34
20:44
Дональд Трамп
Трампа могут осудить за штурм Капитолия в январе 2021 года
20:39
Президент Словакии Чапутова позволила воевать в Украине против РФ четырем гражданам страны
20:30
"На всех иностранцев в составе ВСУ распространяются Женевские конвенции": Украина потребовала от РФ гуманного отношения к украинским военнопленным
20:27
Петр Порошенко с польским депутатом Павлом Ковалем побывали в Часовом Яру Донецкой области
20:14
Джонсон полетал на истребителе Typhoon и сравнил это с руководством партией
20:10
Ирина Венедиктова
"Не собираюсь спорить с президентом": Венедиктова пообещала отчитаться в Раде в случае внесения постановления о ее увольнении
19:56
Ярослав Качинский
Польша удвоит расходы на оборону до 5% ВВП, - Качиньский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV