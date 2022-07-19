Об этом сообщил спикер Госдепа США Нед Прайс, пишет "Укринформ".

"Мы уже выражали наше беспокойство относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, вероятно, ряду санкций с стороны других стран мира", - говорится в сообщении.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке. Речь идет о боевых беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты. Российская делегация, по меньшей мере, дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране в июне, чтобы изучить эти дроны.

Вскоре после этого стало известно, что Тегеран посетит Владимир Путин , который встретится с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

13 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил , что Тегеран не будет поставлять беспилотники России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb