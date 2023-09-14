США пригрозили КНДР последствиями из-за переговоров с РФ

Об этом сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает The Guardian.

"Мы продолжаем призывать Северную Корею выполнить свои публичные обязательства не поддерживать войну России в Украине... Безусловно, будут последствия", – сказал Кирби.

Спикер отметил, что беспокойство вызывает то, что Россия может "активно способствовать" совершенствованию ракетной программы Северной Кореи.

"Мы должны увидеть, что выйдет из этой встречи... Очевидно, что у нас есть беспокойство по поводу любых растущих оборонных отношений между Северной Кореей и Россией", - добавил он.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно , что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили , что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ина прибыл в РФ. Ожидается, что диктатор из КНДР встретится во российском Владивостоке с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".