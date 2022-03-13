США пригрозили Китаю и другим странам последствиями в случае помощи России избежать санкций

Об этом сообщает Reuters, передает Еспресо.TV .

Советник национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о последствиях в случае помощи России обойти санкции.

Салливан предупредил, что какие-либо действия Китая или других стран, направленные на то, чтобы предоставить России спасательный круг или помочь ей избежать западных санкций, "абсолютно" будут иметь последствия.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что часть незамороженных золотовалютных резервов России размещена в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Напомним, сегодня ЕС планирует внедрить следующий пакет жестких санкций против России, а в Офисе президента сообщили, о каких антироссийских санкциях Украина просит Евросоюз.