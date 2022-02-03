США пригрозили Беларуси последствиями, если она будет способствовать России в агрессии против Украины
Помощница государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, темой которого было наращивание российских войск в Беларуси и нарушение прав человека
Об этом в Twitter сообщает Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.
"Помощница госсекретаря Донфрид подчеркнула, что Беларусь столкнется с ответными последствиями, как и Россия, если она будет частью плана дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.
Донфрид выразила обеспокоенность наращиванием войск РФ и планом ввести в Беларусь для обучения 30 тыс. военных. Также она подчеркнула, что вблизи украинской границы уже дислоцируется более 100 тыс. военных России.
Кроме того, представительница США упомянула о санкциях против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По ее словам, это ответ на его постоянные нарушения прав человека.
"Донфрид призвала режим освободить более 1000 политических заключенных, которые сейчас находятся в белорусских тюрьмах", - говорится в сообщении.
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