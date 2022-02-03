США пригрозили Беларуси последствиями, если она будет способствовать России в агрессии против Украины

Об этом в Twitter сообщает Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.



"Помощница госсекретаря Донфрид подчеркнула, что Беларусь столкнется с ответными последствиями, как и Россия, если она будет частью плана дальнейшего вторжения в Украину", - говорится в сообщении.



Донфрид выразила обеспокоенность наращиванием войск РФ и планом ввести в Беларусь для обучения 30 тыс. военных. Также она подчеркнула, что вблизи украинской границы уже дислоцируется более 100 тыс. военных России.



Кроме того, представительница США упомянула о санкциях против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. По ее словам, это ответ на его постоянные нарушения прав человека.



"Донфрид призвала режим освободить более 1000 политических заключенных, которые сейчас находятся в белорусских тюрьмах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, против Лукашенко подали иск в суд в Гааге с обвинением в геноциде.

2 февраля российские и белорусские военные, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к обучению на полигонах.

Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии скопления войск Российской Федерации у границ Украины, в оккупированном Крыму и Беларуси.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в последние дни РФ перебросила в Беларусь около 30 тыс. военных и оружие, что стало самым масштабным военным перемещением России со времен Холодной войны.