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США пригрозили Беларуси новыми санкциями в случае более активной помощи Москве в войне с Украиной

20 декабря, 2022 вторник
03:57
война с Россией

Вашингтон и дальше будет следить за тем, захочет ли Беларусь оказать дополнительную помощь Москве в ее войне с Украиной, и если это произойдет, против Минска могут быть введены новые санкции

Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, информирует BBC.

"Если мы увидим это (попытки оказывать дополнительную поддержку, - ред.), увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер", - сказал он.

Прайс также прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, которое он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко, - о том, что Россия не собирается "поглощать" какое-либо государство, в частности Беларусь.

Представитель Госдепа назвал "верхом иронии" тот факт, что эта фраза прозвучала из уст "руководителя страны, который прямо сейчас пытается насильно поглотить другого своего мирного соседа".

Независимость Лукашенко от Путина вызывает в Киеве опасения, что российский президент может вынудить его присоединиться к военным действиям, которые Россия ведет против Украины.

  • На прошлой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist говорил , что Россия готовит 200 тыс. военных к новому наступлению, которое может начаться с юга, востока или даже с территории Беларуси уже в январе.
  • 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибыл глава минобороны РФ Сергей Шойгу.

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