США причинят России "острую боль" в случае вторжения в Украину, - Нуланд

Об этом Нуланд заявила в интервью Financial Times.

По ее словам, Вашингтон готов немедленно причинить РФ острую боль, в случае вторжения в Украину.

"Я не собираюсь заранее рассказывать о 18 различных сценариях. Я бы просто сказала, что наша решимость и переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль очень быстро, если Россия сделает этот шаг в любой форме", - сказала Нуланд.

Она добавила, что дверь для дипломатического выхода из ситуации все еще открыта.

"Мы хотим продолжить разговор. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, у них будут обиды, но у нас тоже есть опасения. Мы считаем, что можем снизить напряженность и достичь определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии", - отметила Нуланд.

Напомним, 14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции.

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