США препятствуют началу обучения украинских пилотов на F-16, - NYT
Ряд европейских стран готовы передать Украине истребители F-16, однако этого не одобряет администрация президента США. В Вашингтоне считают, что это слишком дорогостоящая инвестиция
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Соединенные Штаты препятствуют началу обучения украинских пилотов на принадлежащих европейским государствам F-16. Нежелание Вашингтона дать разрешение на тренировку пилотов серьезно ограничивает предложенную новую европейскую коалицию с помощью Украины в получение F-16.
"Что действительно важно, так это дать сигнал России, что мы как нации не имеем философских или принципиальных возражений против поставок Украине необходимых ей возможностей, в зависимости от того, что происходит на поле боя", - сказал британский министр обороны Бен Воллес.
Высокопоставленный чиновник США сказал NYT, что администрация Джо Байдена все еще не желает присылать Украине собственные F-16 – отчасти из-за того, что многомиллионная цена самолета поглотит слишком много и без того сокращаемого резерва финансирования войны.
В то же время, как сказал американский чиновник, администрация больше озабочена тем, чтобы ускорить поставки другого американского оружия в Украину и успеть до запланированного контрнаступления.
- Украина хочет получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего неба от российских бомбардировок.
- Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил , что в международных переговорах о возможной передаче Украине истребителей F-16 нет прогресса.
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