Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Соединенные Штаты препятствуют началу обучения украинских пилотов на принадлежащих европейским государствам F-16. Нежелание Вашингтона дать разрешение на тренировку пилотов серьезно ограничивает предложенную новую европейскую коалицию с помощью Украины в получение F-16.

"Что действительно важно, так это дать сигнал России, что мы как нации не имеем философских или принципиальных возражений против поставок Украине необходимых ей возможностей, в зависимости от того, что происходит на поле боя", - сказал британский министр обороны Бен Воллес.

Высокопоставленный чиновник США сказал NYT, что администрация Джо Байдена все еще не желает присылать Украине собственные F-16 – отчасти из-за того, что многомиллионная цена самолета поглотит слишком много и без того сокращаемого резерва финансирования войны.

В то же время, как сказал американский чиновник, администрация больше озабочена тем, чтобы ускорить поставки другого американского оружия в Украину и успеть до запланированного контрнаступления.