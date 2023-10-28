США прекратили экспорт гражданского огнестрельного оружия на 90 дней
Соединенные Штаты приостановили выдачу экспортных лицензий на большинство гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на 90 дней
Об этом пишет Reuters со ссылкой на министерство торговли США, ссылаясь на интересы национальной безопасности и внешней политики.
Это касается большинства оружия и боеприпасов, которые можно приобрести в оружейном магазине США. Кроме того, прекращение экспорта не распространяется на Израиль, Украину и еще несколько стран.
Министерство торговли не предоставило дополнительных деталей относительно паузы, но сообщило, что срочная проверка оценит "риск перенаправления огнестрельного оружия организациям или деятельности, которые способствуют региональной нестабильности, нарушают права человека или помогают преступникам".
Заметим, что пауза не влияет на ранее выданные экспортные лицензии.
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