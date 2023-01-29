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США предупредят ОАЭ и Турцию за обход санкций против России

29 января, 2023 воскресенье
07:32
Мир

Минфин США предупредит власти и бизнес Турции на ОАЭ, что они могут потерять доступ к рынкам G7, если будут нарушаться санкции против РФ

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление замминистра финансов США Брайана Нельсона.

Отмечается, что чиновник американского минфина посетит столицу Турции Анкару и Стамбул ориентировочно 2 или 3 февраля 2023 года.

Он предупредит о том, что следует избегать транзакций, связанных с возможной передачей технологий двойного назначения, которые, в конечном счете, могут быть использованы российскими военными. Находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, Нельсон обратит внимание на "плохое соблюдение санкций" в стране.

Отмечается, что Вашингтон ввел ряд санкций против компаний ОАЭ за уклонение от санкций, связанных с Ираном, и в четверг в санкционный список также включили базирующуюся в Эмиратах авиационную компанию за поддержку ПИК Вагнера.

"Частные лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, потенциально рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с лицами, подпадающими под санкции, или отсутствие должной проверки", - заявил Брайан Нельсон.

Журналисты Reuters добавляют: "поездка Нельсона совпадает с периодом напряженных отношений между Соединенными Штатами и Турцией, поскольку два союзника по НАТО не согласны по ряду вопросов".

  • Напомним, на днях ранее Европейский Союз продлил экономические санкции из-за военной агрессии России против Украины до 31 июля 2023 года.

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Россия
Турция
ОАЭ
санкции против России
война с Россией
США
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