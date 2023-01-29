США предупредят ОАЭ и Турцию за обход санкций против России
Минфин США предупредит власти и бизнес Турции на ОАЭ, что они могут потерять доступ к рынкам G7, если будут нарушаться санкции против РФ
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление замминистра финансов США Брайана Нельсона.
Отмечается, что чиновник американского минфина посетит столицу Турции Анкару и Стамбул ориентировочно 2 или 3 февраля 2023 года.
Он предупредит о том, что следует избегать транзакций, связанных с возможной передачей технологий двойного назначения, которые, в конечном счете, могут быть использованы российскими военными. Находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, Нельсон обратит внимание на "плохое соблюдение санкций" в стране.
Отмечается, что Вашингтон ввел ряд санкций против компаний ОАЭ за уклонение от санкций, связанных с Ираном, и в четверг в санкционный список также включили базирующуюся в Эмиратах авиационную компанию за поддержку ПИК Вагнера.
"Частные лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, потенциально рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с лицами, подпадающими под санкции, или отсутствие должной проверки", - заявил Брайан Нельсон.
Журналисты Reuters добавляют: "поездка Нельсона совпадает с периодом напряженных отношений между Соединенными Штатами и Турцией, поскольку два союзника по НАТО не согласны по ряду вопросов".
- Напомним, на днях ранее Европейский Союз продлил экономические санкции из-за военной агрессии России против Украины до 31 июля 2023 года.
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