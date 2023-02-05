США предупредили Турцию о последствиях в случае помощи РФ обойти санкции Запада, – Reuters

Об этом сообщило издание Reuters .

Отмечается, что с этой целью заместитель министра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон 2–3 февраля посетил Анкару и финансовый центр Турции город Стамбул, где провел встречи с представителями турецкого правительства, бизнеса и банковских учреждений и призвал их к большему сотрудничеству в прекращении потока подсанкционных продуктов в РФ.

В своей речи перед турецкими бизнесменами Нельсон сказал, что резкий рост в прошлом году экспорта из Турции в Россию делает турецкие предприятия "особо уязвимыми к репутационным и санкционным рискам", а также грозит потерей доступа к рынкам стран G7.

Кроме этого, также по его словам, турецкие компании должны "принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать транзакций, связанных с потенциальной передачей Москве технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом".

В частности, Нельсон призвал турецких банкиров проводить усиленную проверку транзакций, связанных с Россией, и отметил, что российские олигархи продолжают покупать недвижимость и швартовать яхты в Турции.

В то же время, во время переговоров с отдельными турецкими компаниями Нельсон указал на схемы, с помощью которых РФ пытается уклоняться от западного контроля поставок пластмасс, резины и полупроводников, содержащихся в экспортируемых в РФ товарах и используемых в военных целях.

Читайте также: Турция продает в Россию товары из США, которые идут на нужды армии РФ, - WSJ

В частности, известно, что в ходе встреч в Анкаре и Стамбуле делегация из США предоставила турецкой стороне американские данные по объемам экспорта из Турции в Россию на десятки миллионов долларов, что вызвало беспокойство Вашингтона.

Как отметил высокопоставленный американский чиновник, "нет ничего удивительного в том, что Россия активно стремится использовать свои экономические связи с Турцией. Вопрос в том, каким будет ответ Турции".

Давление со стороны США на Турцию с целью добиться соблюдения Анкарой введенных США и другими западными государствами антироссийских санкций уже привело к некоторым изменениям в позиции турецких компаний по сотрудничеству с россиянами.

Крупнейший турецкий поставщик наземных авиационных услуг Havas 31 января сообщил российским и беларусским авиакомпаниям, что перестает предоставлять запчасти, горючее и другие услуги для их самолетов американского происхождения в соответствии с западными ограничениями.