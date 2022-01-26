США предупредили о "решительном ответе" Беларуси, если с ее территории РФ будет наступать на Украину
Госдеп США предупредил самопровозглашенные власти Беларуси, что если они позволят использовать страну для вторжения войск РФ в Украину, ее ждет жесткий ответ со стороны Запада
Об этом сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Укринформ.
"За последние дни мы четко подчеркнули (власти, - ред.) Беларуси: если она позволит использование своей территории для нападения на Украину, она предстанет перед решительным и быстрым ответом Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - подчеркнул Нед Прайс.
Он добавил, что в случае нападения на Украину с белорусской территории будут пересмотрены силы НАТО в соседних с Беларусью странах.
По его словам, перемещение войск РФ в Беларусь "вызывает глубокую обеспокоенность", поскольку, позволяя это, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко ставит под угрозу суверенитет республики и подрывает статус независимого государства.
"Это лишнее свидетельство того, что этот режим мало заботится о собственном народе, о государстве, однако больше всего заботится о выживании и благополучии самого режима", - подытожил представитель Госдепа.
- Напомним, Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ.
- Александр Лукашенко заявил, что в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.
- В Беларусь начали прибывать военные РФ для проверки сил реагирования.
- Российскую и белорусскую военную технику расставляли вдоль северной границы Украины.
- Белорусское СМИ заявило, что РФ перебросит в страну 200 военных эшелонов.
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