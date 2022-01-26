США предупредили о "решительном ответе" Беларуси, если с ее территории РФ будет наступать на Украину

Об этом сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Укринформ.



"За последние дни мы четко подчеркнули (власти, - ред.) Беларуси: если она позволит использование своей территории для нападения на Украину, она предстанет перед решительным и быстрым ответом Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - подчеркнул Нед Прайс.



Он добавил, что в случае нападения на Украину с белорусской территории будут пересмотрены силы НАТО в соседних с Беларусью странах.



По его словам, перемещение войск РФ в Беларусь "вызывает глубокую обеспокоенность", поскольку, позволяя это, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко ставит под угрозу суверенитет республики и подрывает статус независимого государства.



"Это лишнее свидетельство того, что этот режим мало заботится о собственном народе, о государстве, однако больше всего заботится о выживании и благополучии самого режима", - подытожил представитель Госдепа.

Напомним, Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ.

Александр Лукашенко заявил, что в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.

В Беларусь начали прибывать военные РФ для проверки сил реагирования.

Российскую и белорусскую военную технику расставляли вдоль северной границы Украины.

Белорусское СМИ заявило, что РФ перебросит в страну 200 военных эшелонов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb