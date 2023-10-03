США предупредили Китай о планах обновить ограничения на экспорт чипов в октябре, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Указывается. что министерство торговли США, осуществляющее надзор за экспортным контролем, работает над обновлением экспортных ограничений, впервые введенных в прошлом году. По словам других источников, обновление имеет целью ограничить доступ к большему числу инструментов для производства микросхем в соответствии с новыми правилами Японии и Нидерландов, а также закрыть некоторые лазейки в экспортных ограничениях на чипы искусственного интеллекта.



"КНР ожидает обновление примерно к годовщине исходя из разговоров с представителями администрации", - сказал американский чиновник.

Впервые правила были опубликованы 7 октября 2022 года.

Американские чиновники предоставили эту информацию китайским коллегам за последние недели, что является частью более широкой попытки администрации Байдена стабилизировать отношения с Пекином.

Ограничения, обнародованные в октябре прошлого года, имели целью предотвратить использование американских технологий для усиления китайской армии, перекрыв ей доступ к передовым микросхемам искусственного интеллекта и ограничив ее возможности импортировать самые современные инструменты для производства чипов из Штатов.

"Китай решительно выступает против чрезмерного расширения концепции национальной безопасности США и злоупотребления мерами экспортного контроля с целью бессмысленного ограничения китайских предприятий", - заявил спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенгю.



Бывший чиновник Белого дома Питер Харрелл подчеркнул, что он не знает, предупреждала ли администрация США Китай о новых правилах, но если да, то, по его мнению, это станет "определенным переломным моментом" для администрации, поскольку она пытается избежать неправильного понимания сигналов.

Министр финансов США Джанет Йеллен также предупредила китайских чиновников в июле об ограничениях на американские инвестиции в Китай, обнародованных в августе. Администрация Байдена надеется, что лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, что также повлияло на сроки обнародования будущих экспортных правил.

По словам источников Reuters, чиновники пытались избежать их публикации непосредственно накануне саммита, что, по их мнению, могло бы поставить под угрозу участие Си. Любые правила, которые не будут готовы к публикации в начале октября, скорее всего, будут отложены до завершения саммита во избежание противостояния с Китаем.