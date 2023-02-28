США предупредили Китай, что летальная помощь для РФ будет иметь для него последствия в мире

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ .

"Предоставление КНР любой летальной помощи России для ее применения в Украине было бы шагом с потенциально ужасающими и трагическими последствиями, прежде всего, для народа Украины", - отметил он.

В то же время, по его словам, это также было бы "очень четким сигналом для стран по всему миру о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает ни одной стороны в этой войне". Так как в таком случае, продолжил Прайс, китайцам придется отвечать на вопрос, почему тогда они оказывают летальную помощь.