США предупредили Китай, что летальная помощь для РФ будет иметь для него последствия в мире
Предоставление Китаем любых летальных систем России будет иметь трагические последствия и сразу же вызывает вопросы со стороны других стран
Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Укринформ .
"Предоставление КНР любой летальной помощи России для ее применения в Украине было бы шагом с потенциально ужасающими и трагическими последствиями, прежде всего, для народа Украины", - отметил он.
В то же время, по его словам, это также было бы "очень четким сигналом для стран по всему миру о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает ни одной стороны в этой войне". Так как в таком случае, продолжил Прайс, китайцам придется отвечать на вопрос, почему тогда они оказывают летальную помощь.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти КНР рассматривают возможность передачи России летального оружия, однако окончательное решение еще не было принято.
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