Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией США предупредили Европу о возможном новом вторжении РФ в Украину, - Bloomberg

США предупредили Европу о возможном новом вторжении РФ в Украину, - Bloomberg

11 ноября, 2021 четверг
21:39
война с Россией Белый дом

Чиновники США выразили обеспокоенность коллегам из ЕС относительно возможного нового вторжения России в Украину

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, США внимательно следят за наращиванием российских вооруженных сил вблизи украинской границы, а оценки риска вторжения основаны на информации, которую США еще не сообщили европейским правительствам. Однако собеседники издания отмечают, что эти оценки подкреплены общедоступными доказательствами.

Кроме того, два представителя администрации США заявили изданию, что Россия организовала миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы попытаться дестабилизировать регион.

Еще один чиновник администрации отметил, что обеспокоенность США по поводу намерений Кремля основывается на накопленных доказательствах и тенденциях, которые несут эхо событий накануне оккупации Россией Крыма в 2014 году.

В то же время, издание передает слова близкого к Кремлю источника о том, что РФ пока якобы не намерена начинать полномасштабную войну с Украиной. Другой российский чиновник выразил сомнению в возможности наступления, поскольку оккупанты столкнутся с сопротивлением со стороны населения, но добавил, что существует "план ответа на провокации со стороны Украины".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
русская военная агрессия
США
Читайте также:
Угрупування НКВС
9 ноября, 2021 вторник
Служба безопасности обнародовала архив из 3,5 тыс. документов о борьбе НКВД с УПА
title.author
9 ноября, 2021 вторник
Укусить ЗЕ. Как Аваков и Разумков объявили охоту за электоратом Юга и Востока
9 ноября, 2021 вторник
Самый сложный соперник Усика бросил вызов лучшему боксеру мира
Киев
+7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.03
    Покупка 26.03
    Продажа 26.27
  • EUR
    Покупка 29.81
    Продажа 30.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
11 ноября
22:39
Оккупанты в Крыму арестовали адвоката Эдема Семедляева
22:18
Александр Петраков
Дай Бог, чтобы оставили голы на Боснию, - тренер сборной Петраков прокомментировал неожиданную ничью против Болгарии
22:03
ДТП с детьми на пешеходном переходе в Харькове: после первой аварии на том же месте легковушка сбила полицейского
21:43
Женская сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Францию
21:21
Сборная Украины на последних минутах спаслась от поражения в товарищеском матче против Болгарии
21:11
В Украине за три года объем продаж меда через цивилизованные места торговли вырос почти на 5%, — директор компании-производителя
21:10
Обновлено
В Харькове Toyota сбила двоих детей на пешеходном переходе. Они травмированы
21:08
Янукович
Верховный Суд в Лондоне заслушал позицию Украины по "долгу Януковича"
20:53
Грузия сенсационно обыграла Швецию с Ибрагимовичем в отборе на ЧМ-2022
20:37
"Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации": Зеленский обсудил миграционный кризис с президентом Литвы
20:34
Тренера сборной Украины отправили на стажировку в "Барселону"
20:21
Путин Меркель
Путин посетовал Меркель на использование Украиной дронов в зоне ООС и активность НАТО в Черном море
19:58
Ярмоленко объяснил, почему потратил всю премию за Евро-2020 на благотворительность
19:53
хакер
Совершили кибератаки на госорганы Украины: восьми экс-трудникам СБУ из Крыма, работающим в ФСБ, объявили подозрение в госизмене
19:35
Новый тренер "Барселоны" получил скудный трансферный бюджет на зиму
19:29
вакцина
Оксфордский университет приступил к тестированию новой вакцины против вируса Эбола
19:09
Швеция и Ирландия остались открытыми для вакцинированных украинцев
18:57
Звездная легкоатлетка Бех-Романчук снялась в новом клипе группы "Антитела"
18:57
Харьковская ТИК зарегистрировала Терехова городским главой
18:52
Из-за заражения штаммом "Дельта" больные COVID-19 потребляют в шесть раз больше кислорода по сравнению с весенними случаями
18:50
сепар
11 ноября на фронте: оккупанты 12 раз нарушили режим "тишины" и применили запрещенное оружие
18:28
Владимир Зеленский
Петиция Стерненко к Зеленскому о запрете гражданам РФ въезда в Украину набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов
18:13
Инфографика
Украина – Болгария: стартовые составы команд на товарищеский матч
18:07
В Латвии окончательно запретили "георгиевскую" ленту
18:01
Укроборонпром
Укроборонпром будет производить боевого робота для военных задач
17:58
Китай принял "историческую резолюцию", которая закрепила статус Си Цзиньпина в политической истории и приравняла его к Мао Цзэдуну
17:57
"Барселона" отказалась от трансфера самого титулованного футболиста мира
17:57
"Укрэксимбанк" восстановил в должностях двух напавших на журналистов "Схем"
17:28
Саакашвили обещает прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу
17:27
Шевченко решил позвать к себе в "Дженоа" российского футболиста
17:25
Александр Турчинов
После провала спецоперации по "вагнеровцах" доверие международных партнеров к Зеленскому исчезло, - Турчинов
17:07
С начала года СБУ прекратила деятельность 12 российских ботоферм
16:43
Uber
Власти США обвинили Uber в дискриминации людей с инвалидностью
16:38
Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты нашли еще пятерых очевидцев
16:28
танкер Delfi
Прокуратура взыскала $16 тыс. с судовладельца танкера Delfi за ущерб из-за загрязнения Черного моря
16:11
Изменения в законе: как теперь будут наказывать за жестокое обращение с животными
16:09
Порошенко
Порошенко: Надо немедленно развернуть войска на границе с Беларусью, потому что миграционный кризис это часть гибридной агрессии Кремля.
16:00
Ключевой европейский провайдер цифровой идентификации планирует открыть офис в Украине, - Минцифры
15:59
На границу с Беларусью перебросили 8,5 тыс. сил МВД для защиты от мигрантов
15:53
Украина не удержала победу над Северной Македонией в отборе Евро-2023
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV