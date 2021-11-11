США предупредили Европу о возможном новом вторжении РФ в Украину, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.



По данным издания, США внимательно следят за наращиванием российских вооруженных сил вблизи украинской границы, а оценки риска вторжения основаны на информации, которую США еще не сообщили европейским правительствам. Однако собеседники издания отмечают, что эти оценки подкреплены общедоступными доказательствами.



Кроме того, два представителя администрации США заявили изданию, что Россия организовала миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы попытаться дестабилизировать регион.



Еще один чиновник администрации отметил, что обеспокоенность США по поводу намерений Кремля основывается на накопленных доказательствах и тенденциях, которые несут эхо событий накануне оккупации Россией Крыма в 2014 году.



В то же время, издание передает слова близкого к Кремлю источника о том, что РФ пока якобы не намерена начинать полномасштабную войну с Украиной. Другой российский чиновник выразил сомнению в возможности наступления, поскольку оккупанты столкнутся с сопротивлением со стороны населения, но добавил, что существует "план ответа на провокации со стороны Украины".

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