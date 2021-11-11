США предупредили Европу о возможном новом вторжении РФ в Украину, - Bloomberg
Чиновники США выразили обеспокоенность коллегам из ЕС относительно возможного нового вторжения России в Украину
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, США внимательно следят за наращиванием российских вооруженных сил вблизи украинской границы, а оценки риска вторжения основаны на информации, которую США еще не сообщили европейским правительствам. Однако собеседники издания отмечают, что эти оценки подкреплены общедоступными доказательствами.
Кроме того, два представителя администрации США заявили изданию, что Россия организовала миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы попытаться дестабилизировать регион.
Еще один чиновник администрации отметил, что обеспокоенность США по поводу намерений Кремля основывается на накопленных доказательствах и тенденциях, которые несут эхо событий накануне оккупации Россией Крыма в 2014 году.
В то же время, издание передает слова близкого к Кремлю источника о том, что РФ пока якобы не намерена начинать полномасштабную войну с Украиной. Другой российский чиновник выразил сомнению в возможности наступления, поскольку оккупанты столкнутся с сопротивлением со стороны населения, но добавил, что существует "план ответа на провокации со стороны Украины".
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о стягивании Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения .
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